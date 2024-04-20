لفتت لجنة المتابعة للفنيّين المناوبين في ​المديرية العامة للطيران المدني​- ​مطار بيروت الدولي​، إلى "أنّنا اجتمعنا بتاريخ 18/4/2024 مع المدير العام للطّيران المدني، للبحث بموضوع زيادة قيمة ساعة العمل اللّيلي للمناوبين في المديريّة، وقد لمسنا الكثير من الإيجابيّة من قبل المدير العام، حيث أكّد لنا أنّه رفع الموضوع إلى وزير الأشغال العامّة والنّقل، الّذي بدوره أكد المطالب المحقّة للفنيّين المناوبين، وطلب من المديريّة تحضير ما يلزم لعرض موضوع زيادة قيمة ساعة العمل اللّيلي للمناوبين على الجهات المعنيّة؛ والعمل على إقراره ضمن الأطر القانونيّة"، مشيرةً إلى أنّ "عليه، نعلن مواصلة العمل، آملين الإسراع في تحقيق المطالب".

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المتابعة للفنيين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني أعلنت مواصلة العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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