ذكر "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل المدنيّة، وآخرها في ​عيتا الشعب​ ‏و​كفركلا​ والجبين، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 5:45 من بعد ظهر اليوم السّبت ‌‏20-4-2024؛ ‏مبنيَين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شلومي بالأسلحة المناسبة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مبنيَين يستخدمهما جنود العدو بمستعمرة شلومي ردًا على الاعتداء على الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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