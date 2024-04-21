اندلع حريق في خط لنقل النفط الخام شرق منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العربية السورية- سانا. وذكرت "سانا" أنّ فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق.

كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": اندلاع حريق في خط لنقل النفط الخام شرق منطقة الفرقلس بريف حمص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.