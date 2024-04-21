أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,097 شهيدا و76,980 مصابا منذ 7 تشرين الأول".
ولفتت إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 48 شهيدا و79 مصابا خلال 24 ساعة".
في وقت سابق من اليوم،ارتفع عدد قتلى قصف إسرائيلي استهدف منزلين في رفج جنوبي قطاع غزة إلى 14 بينهم 9 أطفال، وفق ما نقلت وكالة "شهاب" التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34097 قتيلًا و76980 مصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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