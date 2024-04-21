غارتان إسرائيليتان على مرتفعات الجبّور في قضاء جزين وبلدة عيتا الشعب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت مرتفعات "الجبّور" قرب القاطراني في قضاء جزين جنوبي لبنان. هذا، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة عيتا الشعب. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاعتدءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان.

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