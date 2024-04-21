بلدية بلاط- قرطبون ومستيتا: اقفال الطريق أمام الشاحنات عند مدخل مستيتا وصولًا الى محطة المحروقات

أعلنت بلدية بلاط- قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل، في بيان، أنه "استكمالاً لاعمال المرحلة الرابعة من تعبيد الطرق العامة في النطاق البلدي سيتم اقفال الطريق امام الشاحنات عند مدخل مستيتا فوق محال الالعاب وصولاً الى محطة المحروقات، من الساعة 10:00 من قبل يوم غد الاثنين لغاية 2:00 بعد الظهر". ودعت البلدية المواطنين إلى "التقيد بإرشادات عناصر الشرطة المكلفين تحويل السير واستعمال طرق بديلة لتفادي الاكتظاظ"، شاكرة تفهمهم وتعاونهم"، مؤكدة "سعيها الدائم لرفع مستوى الخدمات العامة وضمان راحة المواطنين وسلامتهم وسعادتهم".

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