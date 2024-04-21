تركيا تعتقل 36 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الأحد، إن السلطات التركية اعتقلت 36 شخصا للاشتباه في وجود صلة بينهم وبين تنظيم داعش، وذلك خلال عمليات نُفذت في 4 مناطق.

وذكر يرلي قايا في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الشرطة احتجزت مشتبها بهم وُجد أنهم كانوا نشطين في صفوف تنظيم داعش وأنهم ساعدوا في تمويل التنظيم وتزويده بالإمدادات.

وأضاف الوزير أن الشرطة صادرت أيضا عدة بنادق ومسدسات غير مرخصة في إطار العمليات.

فيما شددت الشرطة الفرنسية الإجراءات الأمنية حول ملعب بارك دي برينس التابع لفريق باريس سان جرمان، الأربعاء، في أعقاب تهديد تنظيم داعش بشن هجمات، مما يزيد المخاوف الأمنية قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

ويلعب باريس سان جرمان مع برشلونة في وقت لاحق بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مباراة سيشاهدها الملايين حول العالم.

وضاعفت إسبانيا وبريطانيا جهودهما هذا الأسبوع قبل مواجهات لأنديتهما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن دعا داعش لشن هجمات على ملاعب بما في ذلك بطائرات مسيرة.

وتثير هذه التهديدات قلقا خاصا بالنسبة لفرنسا، التي كانت هدفا منذ فترة طويلة للجماعات المتطرفة، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في باريس في يوليو وأغسطس.

من ناحية أخرى، ففي في استاد بارك دي برينس التابع لفريق باريس سان جرمان، بدأت الشرطة، الأربعاء، في سحب السيارات المتوقفة ووضع كتل خرسانية.

وأشرف كبار الضباط على هذه العمليات. كما لوحظ انتشار كبير للعناصر الأمنية في العاصمة الفرنسية.

ومع ذلك، تجاهل المشجعون في متجر باريس سان جرمان الكبير في وسط باريس المخاوف.

وقال مشجع اسمه ماتيو "لست خائفا".

وأضاف: "لا يمكننا أن نعيش في خوف. بدلا من ذلك، علينا أن نظهر لهم أننا نستطيع تجاوز هذا الأمر".

وأمس الثلاثاء، أقيمت مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ في لندن وريال مدريد ضد مانشستر سيتي في مدريد دون أي عوائق.

كما يلعب أتليتيكو مدريد مع بروسيا دورتموند في إسبانيا في دور الثمانية، الأربعاء.