تعليق الدراسة في محافظتين بالسعودية بسبب الاحوال الجوية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إداراتا التعليم في محافظتي محايل عسير ورجال ألمع اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

عدم استقرار الاحوال الجوية في السعودية

وأشارت إدارتا التعليم في بيانات لهم، أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءًا على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد السعودية المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بالمدارس والمكاتب التابعة لهما.

منصة مدرستي

وتابعت إدارتا التعليم، أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.