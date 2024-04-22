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تعليق الدراسة في محافظتين بالسعودية بسبب الاحوال الجوية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إداراتا التعليم في محافظتي محايل عسير ورجال ألمع اليوم الإثنين في المملكة العربية ، تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

عدم استقرار الاحوال الجوية في السعودية
وأشارت إدارتا التعليم في بيانات لهم، أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءًا على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد السعودية المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بالمدارس والمكاتب التابعة لهما.

 
وتابعت إدارتا التعليم، أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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