درجات حرارة مرتفعة بمدن السعودية .. مكة المكرمة تسجل 40 درجة

ياسر رشاد - القاهرة - درجات حرارة مرتفعة.. أوضح المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، أن اليوم الاثنين الموافق 13 شوال 1445هـ/ 22 أبريل 2024، يشهد ارتفاع في درجات الحرارة حيث تصل في مكة المكرمة لـ 40 درجة، بالرغم من توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة.

ولفت المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى توقعات بهطول أمطار ايضًا من خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) و الرياض (السليل)، موضحًا استمرار نشاط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض و القصيم تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة اليوم 22-4-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 40 والصغرى 26.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 36 والصغرى 23.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 35 والصغرى 23.

درجة الحرارة في جدة العظمى 34 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 34 والصغرى 22.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 30 والصغرى 17.

درجة الحرارة في أبها العظمى 24 والصغرى 14.

درجة الحرارة في حائل العظمى 29 والصغرى 17.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 23 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 30 والصغرى 17.

درجة الحرارة في جازان العظمى 36 والصغرى 29.

درجة الحرارة في نجران العظمى 33 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 36 والصغرى 22.

درجة الحرارة في طريف العظمى 28 والصغرى 15.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 29 والصغرى 18.