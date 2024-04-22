شكرا لقرائتكم خبر نسيبة: تورط الإمارات في حرب السودان ادعاءات زائفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا زكي نسيبة الادعاء بتورط بلادها في الحرب التي تشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأكدت أن «دولة الإمارات ترفض بشكل قاطع الادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان»، مؤكدة أنها «مزاعم لا أساس لها من الصحة».

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، فقد أشارت نسيبة إلى أن «دولة الإمارات وجهت رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل الجاري، شددت خلالها على أن «نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان».

وفي هذا الصدد، أكدت الإمارات أنها ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان ومواصلة العمل مع جميع المعنيين لدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

وجاء في نص الرسالة التي وجهها محمد أبو شهاب، سفير دولة الإمارات والمندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة، إلى فانيسا فرايزر رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «إن الإمارات العربية المتحدة ترفض رفضا قاطعا الادعاءات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان والتي لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا، ويبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال».

وأضاف «إن كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها».

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