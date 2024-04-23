إقرار مشروع قانون رواندا يرسم خطا فاصلا للانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - وافق البرلمان أخيرا على مشروع قانون رواندا الحكومي، لإرسال طالبي اللجوء من المملكة المتحدة ليتم التعامل معهم في إفريقيا، بعد عامين من المعارك القانونية والمشاحنات السياسية، فمتى من المحتمل أن تقلع طائرة متجهة إلى كيغالي؟

مشروع قانون رواندا

صرح خبراء روانديون، بأن المحركات على الطائرات ستبقى صامتة في الوقت الحالي.

ورغم أن مشروع القانون قد تم تمريره الآن من خلال البرلمان، فإن أسرع رحلة يمكن أن تقلع هي - من الناحية الفنية، بعد 12 يوما من منح الملك الموافقة الملكية، والتي تحول مشروع القانون رسميا إلى قانون.

من الناحية العملية ، من المرجح أن يكون تاريخ الرحلة الأولى متأخرا عن ذلك، وفقا لرئيس الوزراء ريشي سوناك في غضون 10 إلى 12 أسبوعا ، أي أواخر يونيو أو أوائل يوليو.

وقال سوناك أمس الاثنين "هذا متأخر عما أردنا" ، معترفا بأن الحكومة ستتخلف عن الموعد النهائي في الربيع لرحلة الطيران ، "لكننا كنا واضحين دائما أن المعالجة ستستغرق وقتا".

52,000 شخص

الأشخاص الوحيدون الذين يمكن إرسالهم إلى رواندا هم طالبو اللجوء - الأشخاص الذين طلبوا حماية المملكة المتحدة والذين وصلوا دون إذن من بلد آمن آخر.

وهذا يعني في الأساس الأشخاص الذين استقلوا زورقا لعبور القناة الإنجليزية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا قبل أن تقرر الحكومة ما إذا كانوا لاجئين حقيقيين أم لا الخطة هي التعامل مع المطالبة القانونية بالحماية في رواندا، هناك 52000 شخص في هذا المسبح.

وهم حاليا في سكن تموله وزارة الداخلية ولا يسمح لهم بالحصول على وظيفة - بعد أن لم يتم الاستماع إلى قضيتهم بعد إما ليتم ترحيلهم من المملكة المتحدة ، أو الحصول على الحماية وحياة جديدة بعيدا عن وطنهم.

ومن غير المرجح أن تضعهم الحكومة جميعا على متن طائرة في أي وقت قريب. سيستغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات لإزالتها جميعا ، حتى لو وصلت وزارة الداخلية إلى 15000 عملية ترحيل قسري سنويا ، والتي شوهدت آخر مرة في عام 2012.

انهار هذا الرقم بعد تخفيضات الإدارات وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - على الرغم من أنه وصل الآن إلى 5000 سنويا مرة أخرى.

أسرع شخص يمكن أن ينتقل من التقاطه في القناة الإنجليزية إلى الحرارة الاستوائية في رواندا هو حوالي أسبوعين.

وبمجرد أن يختار المسؤولون مهاجرا ينطبق عليه معايير الحكومة، يتم إعطاؤهم إشعارا قبل سبعة أيام على الأقل من احتمال وضعهم على متن رحلة جوية.

بعد ذلك، يمكن للمسؤولين إخبارهم أنهم سيكونون على متن طائرة بعد خمسة أيام.

فترة الإشعار 7 + 5 (أطول بأسبوع إذا لم يكن شخص ما محتجزا في مركز ترحيل المهاجرين) تعني أن الفرد المستهدف يمكنه الحصول على المشورة بشأن ما إذا كان يريد الطعن في نقله إلى رواندا.

إذا رفض المسؤولون التماساتهم، يمكن للمهاجر أن يحاول الذهاب إلى المحاكم.

وبمجرد وصوله إلى هناك، سيطلب الراكب المحتمل من القاضي منع ترحيله مؤقتا إلى رواندا من خلال السعي للحصول على أمر قضائي. ومن شأن إصدار أمر قضائي أن يمنحهم الوقت لإعداد قضيتهم إذا حصل العديد من المهاجرين على أمر قضائي في نفس الوقت ، فقد يؤدي ذلك إلى إيقاف رحلات كاملة.

التحديات القانونية

في يونيو 2022 ، ذهبت معركة وضع الفرامل على الرحلة الأولى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). وألغيت الرحلة الأولى إلى رواندا بعد صدور حكم من المحكمة.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للوزراء إن الطائرة لا يمكنها المغادرة حتى تتاح الفرصة للقضاة البريطانيين لفحص الحجج المقدمة ضد خطة رواندا بشكل صحيح. وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة في وقت لاحق بالإجماع بأن مخطط رواندا غير قانوني.

سيواجه المهاجرون تحديا صعبا حقا في المحاكم لأن التشريع الرواندي الجديد يطلب من القضاة تجاهل مجموعة من ضمانات حقوق الإنسان المخبوزة في دستور المملكة المتحدة المعقد.

لذا توقعوا أن تروا منظمات اللاجئين المتخصصة تطرق أبواب المحاكم وتطلق تحديا أوسع للخطة.

وهناك أيضا تكهنات بأن النقابات المشاركة في نظام الهجرة والخدمة المدنية يمكن أن تنضم إلى المعركة إذا خلصت إلى أن الأمر بتجاهل قوانين حقوق الإنسان في التحضير لإرسال المهاجرين هو في حد ذاته أمر غير قانوني.

وأخيرا، قد نرى قضية تم إطلاقها للنظر في العنصر القانوني الأكثر إثارة للجدل في الخطة.

ويأمر القانون الجديد المحاكم بمعاملة رواندا كبلد آمن، على الرغم من أن المحكمة العليا قالت إنها ليست كذلك في الوقت الحالي.

توقع المعادل القانوني للألعاب النارية هناك لأن ذلك يثير مسألة تقييد الحكومة أيدي القضاء المستقل.

وبعد ذلك يمكن أن تذهب المعركة بسرعة إلى أوروبا تم تصميم القانون بوضوح شديد لاستبعاد المحاكم البريطانية من وقف الرحلات الجوية في جميع الظروف باستثناء الظروف الأكثر استثنائية.

إذا لم يتدخل كبار القضاة في المملكة المتحدة لوقف الرحلات الجوية مؤقتا ، فسيذهب المهاجرون إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

سيريدون أن يجادلوا بأن القانون قد انتهك الضمانات الدولية التي تمنع الناس من التعرض للأذى. لن تتدخل ستراسبورغ إلا إذا كان هناك خطر على المهاجر من ضرر لا يمكن إصلاحه.

إذا أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الرحلة بالبقاء على المدرج ، فقد أنشأ الوزراء سلطة جديدة لتجاهل هذا الأمر الزجري.

وتقول الحكومة إن بإمكانها تجاهل "الإجراءات المؤقتة" التي اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن معظم المحامين يختلفون مع هذا القانون ويقولون إن ذلك سيكون انتهاكا للقانون الدولي.

ما هو التأثير العملي بالرغم من ذلك؟

وفي العام الماضي، تجاهلت فرنسا أمرا مؤقتا صادرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم ترحيل رجل إلى أوزبكستان.

وكانت النتيجة أن أمرت أعلى محكمة في باريس الحكومة بإعادة الرجل مرة أخرى - مما تسبب في إحراج الوزراء والمسؤولين ويمكن أن يكون هناك لدغة أخرى في الذيل.

إذا أقلعت الرحلة الأولى دون أي تدخل من المحكمة ، فإنها لا تتوقف عند هذا الحد.

وفي أسوأ السيناريوهات بالنسبة للوزراء، يمكن للقضاة في وقت لاحق أن يحكموا بأن المهاجر المرحل لديه قضية حقيقية - ويأمرون الحكومة بإعادتهم إلى المملكة المتحدة.

وقد حدث هذا من قبل، وإن كان نادرا ومن غير المرجح أن يحدث قبل الانتخابات العامة.