سعد أبلغ مجلس النواب أنّه سيتغيب عن جلسة الخميس لأسباب صحيّة: موقفي ضد التمديد للبلديات

أبلغ النائب أسامة سعد مجلس النواب، وفق ما نقل مكتبه الإعلامي، أنّه سيتغيّب عن حضور الجلسة التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والاختيارية يوم الخميس وذلك لأسباب صحية، مؤكدًا أن موقفه ضد التمديد.

وكان قد تعرض أسامة سعد لوعكة صحية ليل الأربعاء في 17 نيسان، وقد خضع في 18 نيسان لعملية قسطرة في القلب في مستشفى لبيب الطبي في صيدا.