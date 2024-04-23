ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن جماعات مسلحة "متحالفة مع إيران" شنت أمس "هجومين فاشلين على قواتنا بالعراق وسوريا لأول مرة منذ 4 شباط". وقالت "ندعو حكومة العراق لاتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية في البلاد"، موضحة أنه "إذا استمرت هجمات المليشيات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا سابقا".

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: جماعات متحالفة مع إيران شنت أمس هجومين فاشلين على قواتنا بالعراق وسوريا لأول مرة منذ 4 شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.