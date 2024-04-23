سلطان عمان ورئيس الإمارات يدعوان لحل الخلافات دبلوماسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا سلطان عمان هيثم بن طارق، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأطراف الإقليمية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار.

ووفق وكالة الأنباء العمانية أمس، جاء ذلك في بيان مشترك بين سلطنة عمان ودولة الإمارات بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات.

ووفق البيان، أكد الجانبان على موقفهما الداعي إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وحل الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار، ومجددين مطالبتهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الطرفان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا على تعزيز التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدين على مواقفهما الداعية للاستقرار والأمن والازدهار والنماء لجميع دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع.

وحسب البيان، زار سلطان عمان الإمارات زيارة «دولة» على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في اليومين الماضيين.