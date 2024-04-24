أكسيوس: بلينكن يعتزم زيارة السعودية مطلع الأسبوع المقبل

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين اثنين وآخر عربي قولهم إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يعتزم زيارة السعودية، حيث من المتوقع أن يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض الذي يبدأ يوم 28 نيسان، ولم يكشف الموقع عن أسماء المسؤولين.

ونسب الموقع إلى المسؤولين قولهم إن من المتوقع أن يجتمع بلينكن في زيارته للسعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزعماء إقليميين آخرين.

واوضح بلينكن الشهر الماضي إن الولايات المتحدة والسعودية أحرزتا "تقدما جيدا" في محادثات تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وسيزور بلينكن السعودية بعد اختتام جولته في الصين التي تبدأ غدا الأربعاء في شنغهاي حيث يجتمع مع رجال أعمال بارزين. ثم يتوجه إلى بكين يوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره وزير الخارجية وانغ يي، ومن المحتمل أن يجتمع مع الرئيس شي جين بينغ.

وتأتي زيارة بلينكن للصين في وقت تتعافى فيه العلاقات بين واشنطن وبكين، لكنها تواجه مجموعة كبيرة من القضايا محل الخلاف والتي تهدد بدفع أكبر اقتصادين في العالم نحو المواجهة.