يتبقى 6 أيام.. توجيه مهم من "السياحة" للشركات بشأن موسم حج 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن شركات السياحة أنهت التعاقد على خدمات مكة والمدينة لموسم حج 2024.

وأضاف "السيسي"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يجري الآن التعاقد على خدمات مكة والمدينة، خاصة وأن الموعد النهائي للتعاقدات 20 شوال والذي يوافق الإثنين 29 أبريل 2024، وفقًا لما حددته وزارة الحج والعمرة بالسعودية.

وشدد عضو اللجنة الفنية للحج، أنه على جميع الشركات السياحية الانتهاء من باقي الخدمات المتبقية خلال الفترة القادمة؛ استعدادًا لانطلاق وبدء موسم الحج 2024.

وحذر من محاولة السفر باستخدام تأشيرة الزيارة؛ لأن ذلك مخالف للقوانين المصرية والسعودية، حيث نصت القوانين المصرية على تنظيم الحج من خلال الأنظمة والشركات الرسمية.

وتابع "السيسي"، أن القوانين السعودية فيما يتعلق باستخدام تأشيرة الزيارة أو السياحة للحج نصت على معاقبة من يقوم بذلك بمنع دخول المملكة لعدد من السنوات وتوقيع غرامة.

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