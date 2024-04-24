وزارة الحج السعودية تبدأ إصدار التصاريح لموسم حج هذا العام عبر أبشر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأربعاء، بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل لموسم حج هذا العام عبر منصة أبشر أو من خلال موقعها على الإنترنت.

وذكرت قناة السعودية الإخبارية أن وزارة الحج والعمرة تواصل استقبال طلبات الراغبين في حج هذا الموسم عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أو من خلال تطبيق نسك الإلكتروني.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق، ضرورة أن يسجل الحاج في وقت مبكر، حتى يتمكن من إدخال البيانات الشخصية والتعرف على أسعار الباقات قبل إغلاق باب التسجيل أو امتلاء المقاعد.

من ناحية أخرى قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الحج والعمرة أتاحت أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف لضيوف الرحمن القادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات من جميع أنحاء العالم، جاء ذلك من خلال بيان وزارة الحج والعمرة تحت شعار مهما كان نوع التأشيرة تستطيع أداء العمرة.

وأضاف حنفي أنه جاء ذلك تسهيلاً على ضيوف الرحمن، يتمكن جميع حملة التأشيرات من أداء المناسك، ويشمل ذلك تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرة العبور (الترانزيت)، وتأشيرة العمل، والتأشيرات السياحية الإلكترونية.

واختتم حنفي أنه لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بسهولة ويسر يجب على الزائر تحميل تطبيق (نسك)، واستخراج تصريح أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة من التطبيق، والالتزام بالحضور في الوقت والتاريخ المحددين، والالتزام بالإجراءات والإرشادات التي أعلنت عنها قوات أمن العمرة تحت شعار (يسر وطمأنينة).