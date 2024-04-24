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عاجل| الديوان السعودي يعلن عن دخول الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.

وقال الديوان الملكي، في بيان له، إن "الملك سلمان سيجري فحوصات روتينية لبضع ساعات"، حسب وكالة الأنباء (واس).

وكان آخر ظهور للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء تأدية صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.

وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي، فيما أدى ، الأمير ، الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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