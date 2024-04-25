سقوط جرحى باشكال بين لبنانيين وسوريين في منطقة سن الفيل

افادت معلومات عن إشكال في منطقة سن الفيل بين لبنانيين وشبان من التابعية السورية وسقوط عدد من الجرحى، وقد حضرت القوى الامنية وعملت على ضبط الوضع.

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