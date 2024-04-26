كلية الملك عبدالعزيز الحربية الأكثر بحثًا على جوجل (صور حفل تخريج الدفعة82)

ياسر رشاد - القاهرة - كلية الملك عبدالعزيز الحربية.. تصدرت كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالمملكة العربية السعودية محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تداول صور حفل تخريج الدفعة 82 من طلبة الكلية.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، أُقيمت الحفل في مقر كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالعيينة، برعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

وبدأ الحفل بعزف السلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، يليها ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كلمة ترحيب بوزير الدفاع، وثمن رعايته لحفل تخريج طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، مشيرًا إلى أن الخريجين نهلوا من مختلف المعارف المدنية والعسكرية بما يجعلهم مؤهلين وقادرين على أداء مسؤولياتهم وأدوارهم العسكرية مع زملائهم في القوات المسلحة.

كلية الملك عبدالعزيز الحربية..خريجين من دول متعددة

وأضاف قائد الكلية أن من بين الخريجين عدداً من الأشقاء من مملكة البحرين والجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السودان.

وبعد كلمة الخريجين ونشيد الكلية جرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأداء القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين، وتسلَّم سموُّه هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة، بعد ذلك، تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية، ثم اختتم الحفل بالسلام الملكي.

حضر حفل تخريج كلية الملك عبدالعزيز الحربية الدفعة 82 من طلبة الكلية، قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، و رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، و قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، و الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.