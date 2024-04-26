قطر توجه تنبيهًا عاجلًا لرعاياها الراغبين في زيارة مصر

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت السفارة القطرية في القاهرة تنبيهًا عاجلًا للقطريين الراغبين بالحصول على تأشيرات الدخول المصرية، موضحة أنه يتوجب على جميع حاملي الجوازات القطرية الرسمية بأنواعها، بما في ذلك الجوازات الدبلوماسية والخاصة، الحصول على تأشيرات دخول سارية مسبقة إلى الأراضي المصرية.

السفارة القطرية بالقاهرة تابعت في تذكيرها السابق، أنه يستثنى من ذلك حملة الإقامات السارية، التزامًا بقوانين البلد المضيف (مصر)، تجنبًا لإعادة المسافرين، بسبب عدم إمكانية دخولهم الأراضي المصرية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن إجراء تعديلات على إجراءات دخول مواطني دولة قطر إلى مصر.

وبالعودة إلى الموقع الرسمي للسفارة القطرية بالقاهرة، تبين أن التذكير يشير إلى حاملي الجوازات القطرية الدبلوماسية أو الخاصة فقط، في حين لا يحتاج حاملو الجوازات العادية إلى تأشيرة دخول إلى مصر، إذ يتم إصدار التأشيرات لحاملي الجوازات العادية عقب وصولهم إلى منافذ الدخول المصرية.

فيما يحتاج حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة إلى تأشيرة دخول مسبقة، ويجب إصدارها من أقرب بعثة دبلوماسية تابعة لمصر قبل المغادرة من مقر تواجدهم قبل السفر إلى مصر.

وبحسب الموقع الرسمي للسفارة القطرية بالقاهرة أيضًا، على الراغبين في زيارة قطر من مواطني مصر، من حاملي الجوازات الدبلوماسية أو العادية، الحصول على تأشيرة دخول للأراضي القطرية، ويجب إصدارها من أقرب بعثة دبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية.

الأرصاد تحذر من هطول أمطار رعدية بتلك المناطق:

الأرصاد.. تصدرت الأرصاد محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلان المركز الوطني للأرصاد السعودي عن توقعات بتساقط أمطار رعدية في عدد من المدن السعودية اليوم الجمعة الموافق 17 شوال 1445هـ/ 26 أبريل 2024.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم عبر موقعه الإلكتروني، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل ،القصيم والرياض.

ولفت المركز لاحتمال تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة اليوم 26-4-2024

نرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 40 والصغرى 29.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 35 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 34 والصغرى 21.

درجة الحرارة في جدة العظمى 39 والصغرى 29.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 34 والصغرى 21.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 36 والصغرى 22.

درجة الحرارة في أبها العظمى 25 والصغرى 16.

درجة الحرارة في حائل العظمى 33 والصغرى 19.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 23 والصغرى 16.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 34 والصغرى 21.

درجة الحرارة في جازان العظمى 37 والصغرى 30.

درجة الحرارة في نجران العظمى 34 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 35 والصغرى 21.

درجة الحرارة في طريف العظمى 33 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 26 والصغرى 19.



