سحب ركامية وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الإمارات اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن الطقس السائد غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر؛ قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة

وأضاف المركز، أن الطقس يكون رطبًا ليلاً السبت حتى صباح الاحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

رياح جنوبية شرقية

وأشار المركز، إلى إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:48

وتابعت، المد الثاني عند الساعة 02:32، والجزر الأول عند الساعة 09:21، والجزر الثاني عند الساعة 20:09، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:20، والجزر الأول عند الساعة 05:57