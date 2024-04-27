العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية في النصيرات ورفح

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ204، مجددا قصفه على مناطق متفرقة من القطاع، متسبباً باستشهاد وإصابة العشرات.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم غارات جوية على شمال وشرق مخيم النصيرات وسط غزة، كما استهدفت بغارة منزلاً في رفح جنوب القطاع.



وأوضحت أن الغارات الإسرائيلية في مخيم النصيرات تسببت باستشهاد 8 أشخاص بينهم طفلين وإصابة العشرات.



وفي رفح تسببت غارة إسرائيلية استهدفت منزلا باستشهاد 6 أشخاص بينهم أربعة أطفال، وفقا للمصادر.



صحة غزة: ارتفاع الضحايا إلى 34388 شهيداً



في الأثناء أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيداً و69 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.



ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34388 شهيداً و77437 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأشارت إلى أن عدد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم إصدار مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



يمن شباب نت + وكالات

