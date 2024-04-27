ارتفاع شهداء غزة إلى 34388

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 204 على التوالي إلى 34388 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77437 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 32 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما أصيب 69 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.