بلينكن يتوجّه الأحد إلى السعودية لإجراء محادثات بشأن غزة

يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات في السعودية يومَي الإثنين والثلاثاء، تتناول الجهود للتوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية.

وبلينكن الذي يغادر الى السعودية الأحد، سيلتقي وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي ويشارك في جلسة خاصة عن المناخ ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.