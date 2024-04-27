إجلاء وإصابات
وأصيب ثلاثة أشخاص في مقاطعة لانكستر بولاية نبراسكا عندما ضرب إعصار مبنى صناعيًا، مما أدى إلى انهياره وكان بداخله 70 شخصًا. وقالت السلطات إن العديد منهم حوصروا، لكن تم إجلاء الجميع ولم تكن الإصابات خطرة.
وقال جيف ثيولين، النائب الرئيسي لمكتب عمدة مقاطعة بوتاواتامي، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر، إن ما بين 40 إلى 50 منزلًا قد دُمر بالكامل.
وأضاف أنه تم إحضار حافلات مدرسية لنقل السكان إلى خارج المدينة إذا احتاجوا إليها. وطلب من الآخرين الابتعاد، لأنها منطقة خطيرة للغاية حيث خطوط الكهرباء مقطوعة وأكوام من الحطام حيث كانت المنازل موجودة.
وقال: «من المفجع أن نرى هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وسياراتهم وحياتهم بشكل أساسي حتى يتعين عليهم إعادة بنائها».
وكانت التوقعات، السبت، مشؤومة. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ساعات من الإعصار في أجزاء من ولايات أيوا وكانساس وميسوري وأوكلاهوما وتكساس. وحذر خبراء الأرصاد من احتمال تساقط حبات برد كبيرة وهبوب رياح قوية.
الأكثر ضررا
وقالت كاثي بوسمان، رئيسة الإطفاء في أوماها، إن الشرطة ورجال الإطفاء تجولوا من بيت إلى بيت لمساعدة الناس، وتوجهوا إلى «المنطقة الأكثر تضررًا».
كانت هذه تفاصيل خبر الأعاصير تسوي المنازل بالأرض في نبراسكا وأيوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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