القبض على زوجة أسير إسرائيلي خلال مظاهرات ضد نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت زوجة أسير إسرائيلي فى غزة خلال المظاهرات في تل أبيب، بينما تتوجه مسيرة حاشدة إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطالبته بإبرام صفقة تبادل المحتجزين.

يأتى هذا فى الوقت الذى يتظاهر فيه آلاف الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع بتل أبيب ويطالبون نتنياهو بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين.

وعرضت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس فيديو لأسرى يطالبون حكومة نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم.

وأوضح أسير لدى كتائب القسام للإسرائيليين "آمل أن تستمروا فى المظاهرات من أجل أن تكون هناك مفاوضات تفضى إلى صفقة.

وفي وقت سابق، قال الوزير إسرائيل كاتس خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية إن "إطلاق سراح الأسرى هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة للقضاء على كتائب حماس بمدينة رفح، أجاب كاتس "نعم...إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية.

أتت هذه التصريحات، بعد أن أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت أنّ مصر قدمت اقتراحاً لحركة "حماس" بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

ومن المرجح التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" في غزة والجانب الإسرائيلي في غضون الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من وجود بعض التحفظات. وفق الفضائية المصرية شبه الرسمية.

وكان مصدر إسرائيلي مطلع قد أفاد بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح المصري خلال أيام، رغم تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت.

كما أشار إلى أن الأغلبية في حكومة نتنياهو باتت تؤيد بنود صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار.

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن "المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدت الصفقة وفق المخطط المصري، الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 أسيرا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلا عن كل مختطف يطلق سراحه".

وكانت حماس ذكرت أنها منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي "للعدوان" وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.