الخارجية الروسية: الأحداث في بوتشا كانت تمثيلية ساخرة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا ستواصل فتح أعين المجتمع الدولي على مثل هذه التزييفات من كييف مثل ما حدث في بوتشا.

وقالت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية ردًا على طلب التعليق على تصريحات كييف في الأمم المتحدة حول "روايتها" للأحداث في بوتشا: "لن نتحمل مثل هذه التزييفات وسنواصل فتح أعين المجتمع الدولي على ما يحدث، لنكشف عن محاولات التلاعب بالوعي الجماهيري".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا قالت مرارا وتكرارا بالحقائق أن الأحداث في بوتشا كانت تمثيلية ساخرة.

وفقًا لزاخاروفا، فإن الرسالة التي أرسلها مكتب السفير الأوكراني لا تحتوي على أي دليل، بل مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة وإشارات إلى "استنتاجات لا لبس فيها".

وأضافت: "معظم الأسئلة التي تثيرها اﻷوهام حول عدد ضحايا المأساة. وتذكر الرسالة أنه تم توثيق أكثر من 9,000 جريمة حرب مزعومة في بوتشا تسببت في مقتل 1,800 شخص. ويمكن العثور على ما يؤكد الطبيعة غير الواقعية لهذه الادعاءات في المصادر الأوكرانية نفسها".

وتستشهد زاخاروفا كمثال ببيانات وسائل الإعلام الأوكرانية التي تفيد أنه في مارس 2022 بقي 5 آلاف شخص فقط في المدينة.

"كما تعلمون، كان الجيش الروسي في المدينة في الفترة من 27 فبراير إلى 31 مارس 2022، أي 33 يومًا، ولم يتجاوز عددهم عدة مئات من الأشخاص. ونقسم 9 آلاف جريمة على 33 يومًا، نحصل على 272. بناءً على الأرقام التي قدمتها كييف، كان على جيشنا أن يرتكب 272 جريمة يوميًا، أو 11 جريمة في الساعة دون انقطاع للنوم والطعام، وهذا غير واقعي على الإطلاق"

وقالت: "لكن الأهم من ذلك أنه لم يجر بعد تحقيق شامل في هذه المأساة. ولم يتم تلقي أي إجابات على أسئلة محددة: أسماء وألقاب القتلى، وأماكن إقامتهم ومحل إقامتهم وملكيتهم، ووقت ومكان وسبب الوفاة، ونتائج الفحص المرضي الذي يشير إلى طبيعة الإصابات التي تسببت في الوفاة. وهذا يعني شيئًا واحدًا: نظام كييف خائف من التحقيق لأنه في مساره يخاطرون بفضح أنفسهم".