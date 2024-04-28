ولي العهد يلتقي أمير الكويت ويستعرضان العلاقات الأخوية

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض اليوم، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض. وجرى استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.



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