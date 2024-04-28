ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان تطوير العلاقات

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض، اليوم، برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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