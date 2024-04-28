وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني،أيمن الصفدي، اليوم "الأحد" مع نظيره التركي هاكان فيدان، مباحثات موسعة في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة إزاء تطورات الأوضاع في غزة.

وبحث الصفدي وفيدان - على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه السعودية-، الجهود المستهدفة لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وأكد الصفدي،أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين،هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع، وضمان الأمن والسلام للفلسطينيين وإسرائيل وللمنطقة برمتها.

كما بحث الوزيران ، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية،عددا من القضايا الثنائية والإقليمية.

أمير الكويت وولي عهد السعودية يبحثان سبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات الوطيدة بين بلديهما

بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية - على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية "الرياض" - العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين،وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأحد أنه تم خلال القاء التأكيد على دفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب وتوسيع أطر التعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز التكامل الراسخ والوثيق بينهما في شتى المجالات وعلى كافة الاصعدة كما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

ونقل أمير الكويت - خلال اللقاء - تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية راجيا من الباري عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه بكرم عنايته وأن يسبغ على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

رئيس الوزراء العراقي وأمير الكويت يدعوان لاتخاذ موقف عربي موحد لإنهاء مآسي الشعب الفلسطيني

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأمير دوة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،أهمية إدامة علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل بين بلديهما،وشددا على أهمية اتخاذ موقف عربي موحّد من أجل إنهاء ما أسمياه مآسي الشعب الفلسطيني.