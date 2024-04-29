بلينكن: يجب تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار ومنع توسع الصراع في المنطقة

شكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة.
وخلال لقائه مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، اشار بلينكن الى انه "شهدنا تقدما ملموسا بشأن المساعدات خلال الأسابيع الماضية لكن هناك حاجة إلى المزيد"، مؤكدا انه "يجب تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار ومنع توسع الصراع في المنطقة".
ورأى بلينكن ان "اعتداءات الحوثيين تقوض الأمن في المنطقة وعلينا أن نحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر"، معتبرا ان "الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
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