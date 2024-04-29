"النشرة": ايجابية بشأن مفاوضات غزة تفتح الباب امام المقترح الفرنسي حول حدود لبنان

علمت "النشرة" من مصادر مطّلعة أنّ هناك تراجعاً نسبياً في التصلب الاسرائيلي ازاء المفاوضات بشأن غزه. وقالت "ان التحرك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، والضغوط التي تواجهها العواصم الغربية، وخصوصاً الحراك الشبابي في الجامعات من اجل وقف الحرب في غزة، ادت الى تغيير في الوقائع"، لكنّ "الاساس في التراجع الاسرائيلي هو الموقف الصمودي لفلسطينيي غزة، لا سيما ان عملية رفح التي يهدد بها الاسرائيليون لن تكون مفتوحة، لوجود المدنيين الفلسطينيين فيها، مما يمنع إسرائيل من التهور تحت ضغط الميدان الغزّاوي من جهة، والدبلوماسي العالمي من جهة ثانية".

وربطت المصادر بين النجاح المرتقب في مسار المفاوضات بشأن غزة، وبين تنفيذ المقترح الفرنسي في جنوب لبنان: اذا مضت مفاوضات غزة نحو غاياتها، سلك المقترح الفرنسي، الذي لا كان لا يزال موضع دراسة اسرائيلية.

واستنتجت المصادر ان الاجواء تميل نحو الايجابية لاعادة الاستقرار الى الشرق الاوسط.