إسرائيل تناهض تحركات المحكمة الجنائية

مع تصاعد الضغوط الدولية بشأن الحرب في غزة، ازداد قلق المسؤولين الإسرائيليين من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال ضد قادة البلاد.

وأشار المسؤولون في الأيام الأخيرة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الذي بدأ قبل ثلاث سنوات في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل وحماس منذ عام 2014. وينظر التحقيق أيضا في بناء إسرائيل المستوطنات في الأراضي المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.

ولم يتضح ما الذي أثار المخاوف الإسرائيلية. ويبدو أن سلسلة من الإعلانات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة حول السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة تهدف جزئياً إلى تجنب اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءً محتملاً.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال زيارة للمنطقة في ديسمبر، إن التحقيق «يتقدم بوتيرة ودقة وتصميم وإصرار على ألا نتصرف بناء على العاطفة، بل على أدلة دامغة».

أعمال إبادة

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل «لن تقبل أبدا أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس».

ونشر على منصة التواصل الاجتماعي X.

«إن التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين.. أمر مثير للغضب، لن ننحني لها»،

ولا تقبل إسرائيل ولا الولايات المتحدة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن أي أوامر اعتقال قد تعرض المسؤولين الإسرائيليين لخطر الاعتقال في بلدان أخرى. كما أنها ستكون بمثابة توبيخ كبير لتصرفات إسرائيل في الوقت الذي انتشرت فيه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عبر حرم الجامعات الأمريكية.

وتحقق محكمة العدل الدولية، وهي هيئة منفصلة، ​​فيما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية في الحرب المستمرة في غزة، ومن المتوقع أن يستغرق أي حكم سنوات. ورفضت إسرائيل مزاعم ارتكاب مخالفات واتهمت المحكمتين الدوليتين بالتحيز.

وشنت إسرائيل هجوماً جوياً وبحرياً وبرياً واسع النطاق أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34488 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وتلقي إسرائيل باللوم في ارتفاع عدد القتلى المدنيين على حماس لأن المسلحين يقاتلون في مناطق سكنية كثيفة.

وقد أدت الحرب إلى نزوح حوالي 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم، وتسببت في دمار واسع النطاق في العديد من البلدات والمدن، ودفعت شمال غزة إلى حافة المجاعة.

غزو رفح

وأسفرت الغارات الجوية التي وقعت خلال الليل عن مقتل 25 شخصا في مدينة جنوبية، وفقا لسجلات المستشفى، ومن بين القتلى في رفح تسع نساء وخمسة أطفال، كان عمر أحدهم خمسة أيام فقط.

وتخطط إسرائيل لغزو المدينة – على الرغم من أن أقرب حليف لها، الولايات المتحدة، ودول أخرى حذرت مرارا وتكرارا من ذلك، قائلين إن الهجوم سيؤدي إلى كارثة لأكثر من مليون فلسطيني يحتمون هناك.

وتعهدت إسرائيل بتوسيع هجومها البري إلى رفح حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني إلى أماكن أخرى هربا من القتال. وتقول إسرائيل إن رفح هي آخر معقل لحماس، حيث يوجد آلاف المقاتلين هناك.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قدمت دعما عسكريا وسياسيا حاسما للهجوم، إسرائيل على عدم غزو رفح بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية – وهي مخاوف كررها في مكالمة هاتفية مع نتنياهو.

وتواجه إدارة بايدن موعدا نهائيا في 8 مايو لتقديم تقرير إلى الكونجرس حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي في استخدامها للمساعدات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

قبول الاتفاق

وتضغط الولايات المتحدة ومصر وقطر على إسرائيل وحماس لقبول الاتفاق الذي صاغوه والذي من شأنه إطلاق سراح بعض الرهائن وتحقيق هدنة مؤقتة على الأقل. ويعتقد أن حماس لا تزال تحتجز حوالي 100 رهينة ورفات حوالي 30 آخرين بعد إطلاق سراح معظم الباقين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين العام الماضي.

وقالت حماس إنها لن تطلق سراح الرهائن المتبقين دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقد رفض نتنياهو هذا الطلب، قائلاً إن إسرائيل ستواصل هجومها حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن.

ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل في أحدث جولة له للمنطقة والتي بدأت في المملكة العربية السعودية، وقال إن إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، لكن أفضل طريقة للتخفيف من الأزمة الإنسانية هي أن يتفق الجانبان على وقف إطلاق النار.

ماذا سيحدث لإسرائيل حال صدور أوامر اعتقال

- عدم قدرة المطلوبين السفر لأكثر من 120 دولة عضو في المحكمة.

- إمكانية احتجاز من يسافر من القادة المطلوبين في هذه الدول.

- إجراءات مثل تقليص عمليات نقل الأسلحة أو تقليص الزيارات الدبلوماسية.

- عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي.