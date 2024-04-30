شكرا لقرائتكم خبر عن %25.1 زيادة فى تقديرات الضريبة على القيمة المضافة عام 2024/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت الضرائب على القيمة المضافة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2024 بنحو 719 مليار و976 مليون جنيه (4.2 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقارنة بنحو575 مليار و366 مليون جنية بموازنة السنة المالية 2023/2024 (4.9% من الناتج المحلى الإجمالي) بنسبة زيادة قدرها 25.1%، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتأتي الضرائب علي القيمة المضافة، كأحد عناصرالإيرادات الضريبية والتي قدرت بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 24/25 نحو 2 تريليون و21 مليار و991 مليون جنية ( 11.8% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل نحو تريليون و529 مليار و991 مليون جنية ( 12.8% من الناتج المحلى الإجمالي) بموازنة السنة المالية السابقه بنسبة زيادة قدرها 32%.

ويوكد البيان المالي تنفيذ وزارة المالية خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادي وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية عن طريق زيادة معدلات الحصر الضريبي وإدخال الاقتصاد الغير رسمي إلى الإقتصاد الرسمي وايضاً حجم التجارة الإليكترونية والتي تزداد بمعدلات مضطردة ومحاربة التهرب الضريبي هذا بالإضافة إلى الاستمرار في ميكنة الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.