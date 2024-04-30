كوريا الجنوبية تفرض حظر السفر إلى هايتي

ياسر رشاد - القاهرة - بسبب عدم الاستقرار، تعتزم كوريا الجنوبية فرض حظر السفر إلى هايتي في الشهر المقبل بسبب تزايد المخاوف الأمنية مع تصاعد عنف العصابات في الدولة الكاريبية وفقا لما أعلنت وزارة الخارجية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قالت الوزارة إن تحذير السفر من المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى في النظام المكون من أربعة مستويات، سيدخل في حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وسيتم تطبيقه على جميع مناطق الدولة الجزيرة.

وأشارت الوزارة إلى الوضع الأمني في هايتي الذي تفاقم مؤخرًا بسبب الهجمات الفتاكة التي قادها تحالف العصابات وفراغ القيادة بعد استقالة رئيس وزرائها.

وفي مارس وأوائل أبريل، ساعدت كوريا الجنوبية نحو 13 من مواطنيها في هايتي على مغادرة البلاد، بالتعاون مع جمهورية الدومينيكان.

وتعاني هايتي منذ سنوات من عدم الاستقرار السياسي، والجريمة، ولم تُجرَ أي انتخابات فيها منذ عام 2016.

وتفاقم الوضع منذ أواخر فبراير عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة، والسجون، والمقار الحكومية، وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق وسط موجة أعمال عنف مناهضة لهنري.

وبشكل منفصل، حذرت كوريا الجنوبية أيضًا من السفر إلى ولاية راخين في ميانمار على الساحل الغربي، مع تصاعد الصراع المسلح بين الجيش والقوات المناهضة للجيش، حسبما ذكرت وزارة الخارجية، منذ نوفمبر 2023، حظرت كوريا الجنوبية السفر إلى أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية لميانمار بسبب الاضطرابات السياسية.