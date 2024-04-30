"البنتاغون": الرصيف العائم الموقّت في غزة سيكلف واشنطن نحو 320 مليون دولار

كشفت نائبة المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية (​البنتاغون​)، سابرينا سينغ، أنّ الرّصيف البحري الموقّت الّذي يبنيه الجيش الأميركي، لتعزيز توصيل المساعدات الإنسانيّة إلى ​قطاع غزة​، سيكلّف واشنطن ما لا يقلّ عن 320 مليون دولار.

وأوضحت في تصريح صحافي، أنّ "هذا تقديرنا التّقريبي في الوقت الحالي. هذه تكلفة أوّليّة للرّصيف الموقّت".

وكان قد أعلن المتحدّث باسم "البنتاغون" الميجر جنرال باتريك رايدر، الخميس الماضي، أنّ الجيش الأميركي بدأ ببناء الرّصيف البحري الّذي من المقرّر أن يبدأ العمل بحلول أوائل أيّار المقبل. حينها، سيتمّ نقل المساعدات عبر السّفن التّجاريّة إلى منصّة عائمة على بعد أميال من ساحل غزة، ونقلها إلى سفن أصغر لإحضارها إلى الرّصيف، وتحويلها إلى الأرض بواسطة الشّاحنات للتّوزيع.