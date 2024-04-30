هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟.. "الكهرباء" تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

نشرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إجابة عن سؤال: "هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟".

وأكدت الوزراة أن الهدف من تركيب العداد الكودي الحفاظ على مستحقات شركات الكهرباء، إذ تم رصد بعض المواطنين الذين يقومون بتوصيل التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، دون تركيب عداد، وذلك يعود بالضرر على الشبكة الكهربائية، ويؤثر بالسلب على المشتركين الآخرين على هذه الشبكات.

ونوهت إلى أن العداد الذي يتم توصيله في مثل هذه الحالات لا يثبت أي ملكية لصاحب المبنى أو الشقة السكنية "العداد الكودي"، لكن يتم تركيبه للحفاظ على مستحقات شركات الكهرباء.

توضيح الوزارة جاء ردًا على تساؤلات الكثير من المواطنين عن العدادات الكودية، حال رغبتهم في التحويل من نظام الممارسة بالمنازل أو المحال التجارية لتركيب العداد بهدف التخلص من تكاليف الممارسات المرتفعة والتحول للاستهلاك حسب حاجتهم.

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