إعلام إسرائيلي: إسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة بانتظار رد "حماس" على المقترحات المصرية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "إسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة بانتظار رد حماس على المقترحات المصرية بشأن التهدئة في غزة".

ومساء أمس، ذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، أن "وفدا من حركة المقاومة الإسلامية حماس غادر القاهرة"، مضيفة أن "الوفد سيعود مجددا برد مكتوب على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة والذي يشمل الإفراج عن الاسرى".

وأفاد مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" عن اقتراح إسرائيلي جديد لصفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة "حماس" يتضمن الاستعداد لمناقشة "استعادة الهدوء المستدام" في غزة بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لأسباب إنسانية أولا.

وبحسب الموقع، فهذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي يشير القادة الإسرائيليون فيها إلى أنهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة الأسرى.

وكان إنهاء الحرب محوريا في مقترحات "حماس" خلال مفاوضات صفقة الأسرى في الأشهر الأخيرة.