المحكمة الجنائية رفضت التعليق على مسألة إصدار أمر اعتقال بحق نتانياهو

رفضت المحكمة الجنائية الدولية التعليق على تقارير أفادت بأنها قد تصدر قريبًا أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولين إسرائيليين بارزين.

وأشارت المحكمة، في رد عبر البريد الإلكتروني لشبكة CNN الأميركية، إلى التصريحات السابقة للمدعي العام كريم خان، وقالت: "المكتب لا يقدم تعليقًا مستمرًا فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، كما لا يستجيب للتكهنات في التقارير الإعلامية، وبناء على ذلك، ليس لدينا لا مزيد من التعليقات في هذه المرحلة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين، بما في ذلك نتانياهو، يشعرون بالقلق من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال فيما يتعلق بتحقيقها في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ولم تقدم التقارير الإسرائيلية أي تفاصيل عن السبب الذي يجعل المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أنه قد يتم إصدار أوامر الاعتقال.

وكان المدعي العام للمحكمة قال، في شباط، إن مكتبه "يحقق بشكل مستمر ونشط في الوضع بدولة فلسطين"، وأضاف: "مكتبي يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها، ومن ينتهك القانون سيحاسب".