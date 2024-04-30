أبوظبي تصل للمركز 22 في تقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (أ ف ب)

وصلت مدينة أبوظبي إلى المركز الثاني والعشرين ضمن تصنيف أفضل 25 مدينة بحرية على مستوى العالم، حيث قفزت 10 مراكز منذ عام 2022، وهي أعلى قفزة تحققها مدينة، وفقاً لتقرير المدن البحرية الرائدة 2024 "LMC"، الذي تم الكشف عنه في سنغافورة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويُعتبر تقرير المدن البحرية الرائدة بمثابة دراسة مرجعية نصف سنوية يتم إصدارها بشكل مشترك من قبل شركتي "DNV" و"Menon Economics"، حيث يتم تقييم أداء 50 مدينة بحرية رائدة عبر القطاعات الرئيسية، مثل الشحن والتمويل، والقانون والتكنولوجيا البحرية والموانئ والخدمات اللوجستية، على ما ذكرت الوكالة الإماراتية مساء الإثنين.

وأوضحت الوكالة أنّ هيئة أبوظبي البحرية، وهي جزء من مجموعة موانئ أبوظبي، من المساهمين الرئيسيين في هذا النجاح.

وأشارت إلى أنّ مجموعة موانئ أبوظبي استثمرت بشكل كبير في الكثير من المجالات التي تندرج ضمن معايير التصنيف الخاصة بتقرير المدن البحرية الرائد، منهم بينها البنية التحتية البحرية التجارية والترفيهية، والقدرات الرقمية، والإطار التنظيمي البحري.