محمود الهواري: "فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا" مبادرة لمواجهة البطالة لدى الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن مبادرة "فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا"، هي رسالة ودعم للعمال في عيدهم ورسالة نواجه بها البطالة والكسل، مشيرًا إلى أن البعض لديهم مشاعر متداخلة ما بين الأمل واليأس.

وأضاف الهواري، بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس": إحنا بنقول لهم الله أمرنا بعمارة الأرض وخاصة الشباب بنقول لهم شوفوا شغل وإياكم الاستسلام لليأس والإحباط وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يستعيذ من الكسل.

وأوضح الأمين العام المساعد أن الحملة تُنفّذ من خلال انتشار وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في قرى ومدن الجمهورية، والتواجد بين الناس في أماكن التجمعات المختلفة خاصة داخل المؤسسات والشركات التي يعملون بها، بالإضافة إلى لقاءات المساجد ومراكز الشباب والمقاهي الثقافية لتحذير الناس من النتائج السلبية المترتبة على الاستسلام لكل مشاعر اليأس والإحباط وترك الأعمال والوقوع في فخّ البطالة، مشيرًا إلى تنفيذها إلكترونيًا عبر نشر مجموعة من الفيديوهات والرسائل الإلكترونية عبر المنصات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور.

اقرأ ايضًا

الإفتاء توضح حكم الشرع في الوصية الواجبة وهل يجوز فرضها بالقانون

هل الاحتفال بيوم شم النسيم له أصول أو عقائد مخالفة للإسلام؟.. الإفتاء توضح

بالفيديو| أمينة الفتوى تنصح المتزوجين حديثاً: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات

"زوجي يعتقد أن مرضه عقاب من الله فترك الصلاة".. سيدة تشكو وأمين الفتوى ينصح