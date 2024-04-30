شمعون: هناك خطة ممنهجة لتدمير لبنان لصالح إسرئيل ورئيس الجمهورية في المستقبل القريب

عقد رئيس حزب الوطنيّين الأحرار النائب كميل دوري شمعون، مؤتمراً صحافياً، في حضور أمين الداخلية في الحزب كميل جوزف شمعون ومفوض الاحرار في استراليا مارك البطي والأمين العام والمسؤول الإعلامي كلوفيس البطي وعدد من ممثلي الاحزاب ووسائل الاعلام.

واعتبر شمعون، أن "النظام الاتحادي هو النظام الأنسب لمجتمعنا التعددي ويمكنه توفير الحل للمشكلة اللبنانية، بعد ان فشل النظام المركزي في تأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي للبنان منذ الاستقلال".

ولفت الى أن "لدينا كل المكونات لنكون افضل بلد في العالم. واليوم علينا ان نعيد لبنان سويسرا الشرق ونحن نشتاق ان يعود لبنان منارة مستشفى ومدرسة الشرق. علينا ان ننسى احقادنا ونتوحد خلف لبنانيتنا".

واكد شمعون، أن "مشروع الفيدرالية يصطدم بالذين يرفضون دفع الضرائب واعتبروه مشروعاً انفصالياً ونحن ضد الانفصال هكذا علمنا الرئيس شمعون. لكن سيأتي وقت سيطفح الكيل وسيفتح المسيحيون مرافئهم ولن يبقوا متفرجين على عملية تهميشهم وإقصائهم".

وعن ملف النازحين السوريين، رأى أنه "في تركيا والأردن أقاموا لهم مخيمات وضبطوهم وأحصوهم إلا في لبنان، حيث لا رقيب ولا ضوابط أمنية. هناك مليونان ونصف المليون سوري في لبنان إذا كان واحد بالمئة منهم مسلح فهناك مشكلة ويجب التعامل مع هذا الملف بروية وحكمة. والسؤال اليوم كيف تضبطهم البلديات ونصفها معطّل.

وأضاف "نحن نأسف لممارسات تحصل بتأثير الوجود السوري منها مقتل المرحوم باسكال سليمان. قطعوا الحدود وفيها الجثة ثم يقولون لنا انها عملية سرقة"، معتبراً أن "هناك خطة ممنهجة لتدمير لبنان لصالح إسرئيل، ولا انتخاب لرئيس الجمهورية في المستقبل القريب".