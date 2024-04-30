فيديو .. حادث طعن بأحد محطات مترو شمال لندن

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن حادث طعن وقع اليوم الثلاثاء 30 إبريل في أحد محطات المترو الواقعة شمال العاصمة لندن.

ونقلت الصحيفة عن ويس ستريتنج، وزير صحة في حكومة الظل وعضو البرلمان عن منطقة إلفورد نورث، إن الشرطة قامت باعتقال أحد الأشخاص في لندن بعد تنفيذه لعملية طعن بأحد محطات المترو.

بينما طالبت شرطة العاصمة البريطانية بضرورة أن يتبع المواطنين المتواجدين بالقرب من المنطقة التي وقعت بها عملية الطعن تعليمات الشرطة من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواص الاجتماعي أحد الشباب الذي يبدو في العشرينات من العمر وهو يلوح تجاه احد رجال الشرطة بالسيف الممسك به.