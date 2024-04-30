كرامي التقى بري: بالحوار نستطيع أن نصل الى خواتيم سعيدة وننتخب رئيس جمهورية

أشار النائب فيصل كرامي، خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى أننا "بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة بالضمان الإجتماعي، بالطبع أخذنا كل الدعم من دولة بري في هذا الإطار وسنقوم بالمزيد من الإتصالات ونتقدم بهذا بالمشروع في أقرب وقت ممكن"، متمنياً "الدعم من الجميع لما فيه من خير لاكثر من 600,000 عامل ظلموا خلال فترة الإنهيار الإقتصادي وخلال الفترة السابقة وما حدث في لبنان".

ولفت كرامي، الى أنها "كانت فرصة للاطلاع من بري على كافة المستجدات وخاصة الإطمئنان على الوضع في الجنوب وأجواء الموفدين الدوليين الذين يزورون لبنان وما يحملون من مبادرات، نحن بدورنا عبرنا أننا مع الشرعية الدولية ومع تطبيق القرار 1701 ولكن تطبيق هذا القرار يكون على كل الأطراف وليس فقط على الطرف اللبناني".

وذكر أننا "لمسنا مؤخراً حرصاً من الحكومة اللبنانية على معالجة هذا الامر وهناك إجماعاً لبنانياً لحلحلة هذا الملف وايضاً حرصاً اوروبياً لمحاولة إيجاد حلول لهذا الملف لما يشكل من ضغط على اوروبا نتيجة الهجرة في البحر، أتمنى ان نصل الى خواتيم سعيدة في موضوع النازحين أعود وأكرر أن هذا الملف حساس جداً فلبنان لا يحتمل هذا النزوح خاصة أنه لدينا أيضاً نزوح فلسطيني سابق".

وأضاف "لا شيء جديد في هذا ملف رئاسة الجمهورية، بإنتظار ان يعي جميع ان لا مجال ولا مهرب من الحوار، فمن خلال الحوار نستطيع أن نصل الى خواتيم سعيدة في هذا الملف وننتخب رئيس الجمهورية ونعيد الدينامية للسلطة الى واقعها الحقيقي".

وفي سياق منفصل، استقبل بري سفير لبنان لدى بلجيكا فادي الحاج علي .