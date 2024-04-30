مصادر أوكرانية: روسيا أطلقت ذخائر عنقودية خلال هجومها الصاروخي على أوديسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ)

قالت مصادر أوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أطلقت ذخائر عنقودية خلال هجومها الصاروخي الذي استهدف مدينة أوديسا الساحلية في أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، تعليقا على الهجوم الذي وقع أمس الاثنين، "إنه سلاح عشوائي يمكن أن يتسبب في حدوث خسائر فادحة بين السكان المدنيين".

وقال البيان إنه تم العثور على شظايا معدنية في دائرة نصف قطرها 5 ,1 كيلومتر من موقع الارتطام.

ورافق البيان مقطع فيديو يظهر انفجارات ناتجة عن صاروخ باليستي طراز إسكندر والتي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح.

واتهم مكتب المدعي العام الأوكراني الضباط الروس المسؤولين باستخدام السلاح عمدا لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين.

وشنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وفي خضم النزاع، نشر الجانبان ذخائر عنقودية، وهي أسلحة متفجرة تنثر ذخائر صغيرة، رغم أن استخدامها محظور.

ولم توقع روسيا ولا أوكرانيا على الاتفاقية الدولية لحظر الذخائر العنقودية، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010.

وأطلقت أوكرانيا مؤخرا صواريخ مزودة بهذا النوع من الذخائر وفرتها الولايات المتحدة على أهداف في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، والتي ضمتها روسيا في عام 2014.