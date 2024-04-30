ابتسامة صفراء.. كيف واجهت طالبة طنطا قاتلة صديقتها حكم الإعدام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

بابتسامة باهتة ووجه هادي ومستسلم، ظهرت "آية" المتهمة بقتل صديقتها وتقطيع جثتها، أمام محكمة جنايات طنطا أثناء تأييد الحكم عليها بالإعدام شنقا.

وأثارت ابتسامة "آية" المتهمة بإنهاء حياة صديقتها في الثانوية فرح البالغة من العمر 18 عاماً، والتي عرفت بطالبة طنطا، لحظة صدور الحكم بحقها، موجة من الاستغراب، فقد بدت بوجه بارد طوال جلسة الحكم، كما أنها رسمت ابتسامة صفراء على ثغرها لحظة النطق بالإعدام.

كانت محكمة جنايات طنطا نظرت في القضية رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا الحكم على المتهمة بقتل صديقتها وتقطيع جثتها وإلقاءها بمياه مصرف سبرباي، بالإعدام شنقا.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا بالعثور على جثة فتاة بالعقد الثاني من عمرها وبها طعنة ومقطوعة القدم، وملقاة بمصرف سبرباي بمركز طنطا وجرى استخراجها ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

وتبين من التحريات، أن الجثة لطالبة في الصف الثاني الثانوي تدعي فرح محمد، 18 عاماً، توفيت أثر طعنة علي يد صديقتها وتدعي أيه هاني، داخل شقة المتهم بعد شجار بينهم بسبب خلافات سابقة وتركتها لمدة 3 أيام، ثم قامت بقطع قدميها، والقتها بالمصرف.

كانت نيابة مركز طنطا قررت إحالة المتهمين "آية. م" و"بيشوي. م" ، المتهمين بارتكاب واقعة إنهاء حياة الفتاة "فرح. م" والمعروفة إعلاميا بطالبة طنطا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الأولى في الحادث أدلت بأقوالها، وعللت ارتكاب الجريمة بوجود عقد زواج عرفي بين الفتاة الضحية والمتهم الثاني "بيشوي. م"، مالك الشقة السكنية.