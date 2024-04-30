أبو ناضر: نخشى أن يكون حزب الله يحضِّر الأرضية لانتقال مسؤولي حماس وكوادرها من قطر وغزة الى لبنان

سأل رئيس جمعية "نورج" فؤاد أبو ناضر في تصريح له عن "خلفية حزب الله بالسماح لحركة حماس مجدّداً معاودة إطلاق الصواريخ من الجنوب باتّجاه اسرائيل"، مشدّداً على "رفض بقاء الجنوب أرضاً سائبة للفلسطينيين وغيرهم، ويتصرّفون فيها كأنّها حماس لاند. فيما المطلوب من الحكومة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب بصلاحيات واسعة ومنع الوجود المسلّح غير الشرعي في المنطقة، ليشعر الجنوبيّون بالطمأنينة ويعود من غادر إلى بيوتهم وقراهم وبساتينهم".

وأكد اننا "نخشى ما نخشاه أن يكون حزب الله يحضِّر الأرضية لانتقال مسؤولي حماس وكوادرها من قطر وغزة الى لبنان، ويتّخذوا منه قاعدة انطلاق لعملياتهم بعدما رفضت تركيا وبلدان أخرى استقبالهم".