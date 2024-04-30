الخطيب: للاستجابة لدعوة الحوار والتوافق على انجاز الاستحقاق الرئاسي

وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب لمناسبة عيد العمال رسالة تهنئة وتبريك الى عمال لبنان في عيدهم.

ووجه "تحية الاكبار والتقدير الى شعب فلسطين العامل على تحرير الارض والمقدسات الذي يقدم اعظم التضحيات في مواجهة عدو مجرم يرتكب المجازر، وينتهك الحرمات حتى باتت صفة الوحشية ملازمة لكيانه الارهابي الذي يتخبط مجرموه في الفشل عن تحقيق اي انجاز سوى القتل والتدمير، ولنا ملء الثقة ان فلسطين ستنتصر بشجاعة مقاومتها وصمود شعبها ودعم حلفائها".

وطالب "المسؤولين في لبنان الى الاستجابة لدعوة الحوار لاخراج لبنان من دائرة الانسداد السياسي والتوافق على انجاز الاستحقاق الرئاسي، تمهيداً لتشكيل حكومة انقاذية تتصدى لتداعيات العدوان الصهيوني ومعالجة الازمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية حتى يتخلص اللبنانيون من نظام الفساد الطائفي، الذي لم ينتج سوى جحيم البؤس والجوع والفقر الذي يتمسك به المستفيدون منه المتماهون مع الحصار الغاشم والعقوبات الجائرة والضغوط الدولية لإخضاع إرادة اللبنانيين وتأليبهم على المقاومة التي صنعت، وما تزال مجد لبنان وتقف سدا منيعا امام اطماع العدو تحفظ حدوده وسيادته وكرامة بنيه".