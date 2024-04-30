بوشكيان: المعارض الحيويّة في تأمين فرص العمل للطلاب الجامعيين تحدّ من توجّههم إلى الهجرة

افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان معرض المهن وتوظيف الطلاب في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST في الأشرفية.

واكد بوشكيان اننا "نضمُّ صوتَنا مع أصحاب الشركات الصناعيّة والتكنولوجيّة والصحّية وغيرِها، ونؤكّدُ لكم أن لبنان بحاجة إليكم. ونحن على يقين أنّكم متعلّقون بوطنِكم، واعلاءِ مداميكِه الاقتصادية والانمائية والاجتماعية".

وهنأ "جامعة الـ AUST التي احتلّت، وبفترة زمنية سريعة، مكانةً متقدّمة بين الجامعات المعروفة تاريخياً في لبنان. وأصبحت صرحاً أكاديمياً يُعتدُّ به. كما علمت أنّ برامجَها التعليميّة في تطوّر دائم، وقد عقدت اتّفاقات شراكة مع جامعات في الخارج لتحافظ على المستوى وتُدخِلَ اختصاصات جديدة تلبّي المتطلّبات العصريّة للجيل الحالي".

واشار الى ان "أما بالنسبة الى معرضِ فرص العمل، فإنّ بلوغه الدورة التاسعة عشرة، فهذه الاستمراريّة والمواظبة على اقامته بشكل دوري، تؤكّدان على نجاحِه المضاعف والمزدوِج، وحاجة الطلاب كما أرباب العمل إليه. وفي هذه المناسبة، أريد التطرّق إلى دور هذه المعارض الحيويّة في تأمين فرص العمل للطلاب الجامعيين اللبنانيين، الأمر الذي يحدّ من خياراتهم وتوجّههم إلى الهجرة أو الانتقال إلى بلد ثانٍ للعمل فيه، كما تؤمّن فرص عمل للمهنيّين والتقنيين أصحاب الخبرات والمهارات في المهن الحرّة، وبذلك تُقفل الأبواب أمام العمالة السورية ولا سيّما منها غير المرخّصة".